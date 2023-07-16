Körfez Savaşı’ndan bu yana turizm sezonu ilk defa bu kadar kötü. Bodrum’da oteller boş kalınca işten çıkarmalar başladı

Yaz sezonu açıldı ama doluluk oranı otelcilerin beklentisini karşılayamadı.

Bodrum’da, sezon ortasında 5 yıldızlı otellerin doluluk oranları yüzde 50’lere, daha küçük otellerde ise yüzde 40’lara kadar düştü. Otelciler çare olarak çalışanlarını da işten çıkarmaya başladı.

“GIDA TEDARİKİ YAPAN FİRMALAR PEŞİN ÖDEMEYE GEÇTİ”

Bodrum’daki sektör temsilcileri bayramda otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olduğunu ama bunun bayram sonrasına da devam etmesi gerektiğini aksi halde artan maliyetler sebebiyle otelcilerin zor günler yaşayacağını ifade etti.

Sektör temsilcilerinin beklentileri değil, korkuları gerçek oldu. Bu yıl için 1,5 milyon turist hedeflenen Bodrum’da, döviz kurunda yaşanan artışlar ve yükselen fiyatlar nedeniyle dış pazardan da ilgi görülmedi. Yerli turistin de pahalılık nedeniyle Bodrum’a ilgisi azaldı.

Gazete Duvar’dan Selçuk Arslan’ın haberine göre; turizmciler, müşteri kayıpları sebebiyle ilk olarak işçi çıkarmaya yöneldi. Bir diğer problem ise gıda tedariği oldu.

“YABANCI TURİST TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETMİYOR”

Profesyonel Otel işletmecisi ve BOYD yöneticisi olan Hüseyin Softa, sezonun iyi gitmediğini ifade ederek hem iç pazarda hem de dış pazarda müşteri sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Softa, “Sezon itibariyle içinde bulunduğumuz zaman diliminin en hareketli zamanlar olması gerekiyordu. Yani doluluk oranlarımızın yüzde 95 olması gerekirdi. Ama tablo tam tersine gidiyor. Veriler, bizler için iyi şeyler söylemiyor. Otel doluluk oranlarımız yüzde 50’lere kadar inmiş durumda. Bu rakamlar bizleri üzüyor” dedi.

Sektörde yaşanan düşüşte deprem ve seçimlerin etkili olduğunu dile getiren Softa, “Aslında sezona iyi başlamadık. Hem deprem hem de seçimin etkisiyle bir güvensizlik ortamı oluştu. Yurt dışında deprem etkisiyle satışlarımız olmadı. Arkasından seçimin olması güven kaybına neden oldu. Bunun yanı sıra yabancı turist için Türkiye, az tercih edilen ülkeler arasına girdi. Daha önceki yıllarda, bu tür şeyler konuşulmuyordu. Rusya ve Ukrayna savaşı da turizmi ciddi bir şekilde etkiledi” dedi.

“ASGARİ ÜCRET SEZON ORTASINDA ARTIRILDI”

Softa, maliyetlerle birlikte ekonomik zorluklar çektiğini ve eleman çıkarma yoluna gittiğini belirterek, “Yarımada genelinde oteller ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Buna bağlı olarak birçok otelde eleman çıkartmalar başladı. Herkes bu mevsimin ‘çok iyi’ geçmesini bekledi ve kadrolaşmayı da buna göre yaptı. Doluluk oranlarının gittikçe düşmesi ve ilerleyen aylar içinde bir umudun görülmemesi nedeniyle bütün oteller, maliyetlere yüklendi. Burada da önce personel azaltma yönetimini seçiyorlar. Bunda sezonun ortasında asgari ücretin belirlenmesi de etkili oldu. Çünkü bu şekilde sadece asgari ücreti artırmış olmuyorsunuz, işletmecinin başka yükümlülüklerini de artırıyorsunuz. Tesisler de artan maliyetlere, personel çıkartarak önlem alıyor, oldukça üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

‘Her şey dahil’ sistemle çalışan otellerde gıda tedarikinde de önemli sorunların olduğunu belirten Softa, şu bilgileri verdi:

“Ürün satan firmalar, peşin satışa döndü. Çünkü turizm firmalarının gidişatlarından emin değiller. Vadeli verdiklerinde, sezon sonu ödeme alıp alamayacaklarını bilemiyorlar. Bizden ya peşin ya da 15 günlük çekler talep ediyorlar. Biz oteller ödemelerimizi, acentelerde 60 ile 90 günlük vadelerle alıyoruz. Bu durum, biz otelcileri zor duruma düşürüyor. Zaten öz kaynaklarımız yetersiz. Gıda için artık peşin ödeme sistemi dayatıldı. Bu da işletmelerimizin mali denge politikasını ciddi anlamda bozdu. İçinde bulunduğumuz süreç, gerçekten çorlu bir süreç. Bu sistemle sezon sonu birçok otelimiz iflas edecek veya borç batağıyla karşı karşıya kalacak.”

“KÖRFEZ SAVAŞI’NDAN BU YANA TURİZM SEZONU İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ”

Dengiz, yoğun geçen bir bayram sonrası ciddi bir düşüş yaşadıklarını söyledi. Artan maliyetleri otel fiyatlarına yansıtmaları sonrası talebin düştüğüne dikkat çeken Dengiz, “Enflasyon odaklı maliyetleri, oda fiyatlarına ekleyince yurt dışı tatil merkezlerini de fiyatlarda geçmiş olduk. Örnek verecek olursak, Dubai’deki veya Amerika’daki tatil bölgeleriyle fiyatlarımız aynı oldu. Yabancı turist geçen seneye göre yüzde 56’lık bir fiyat farkı görünce doğal olarak tatil planlarını iptal ediyor veya tercihini farklı bölgelerden yana kullanıyor. Körfez Savaşı’ndan bu yana turizm sezonu ilk defa bu kadar kötü bir süreç yaşıyor” dedi.

Bodrum’da birçok otelin maliyetler nedeniyle küçülmeye gittiğini söyleyen Deniz, “Büyük ve küçük ölçekli işletmelerde, maliyetler nedeniyle elaman çıkarma yöntemi devreye girmiş durumda. Otel ve işletmeler, her sezon öncesi acentelerle anlaşmalar yapar. Bu anlaşmalarda kar ve maliyet hesapları yapılır ve sezona böyle başlanılır. Tabi bu süreçte az da olsa belli oranda, hesapta olmayan maliyetler de eklenir. Fakat yapılan son zamlar ve askeri ücret hesapta yoktu. Her şeyimizi bir sene önce ayarlıyoruz. Sonradan KDV değişikliği, konaklama vergisi gibi birçok vergi çıktı; bunlar direncimizi kırdı. Yüzde 30-50 oranında artış yaptığımızda ise farklı tablolarla karşılaşıyoruz. Bu son zamlar bize de çok zarar verecek” diye konuştu.