Körfez ve Derince’de leyleklerin konduğu tellerdeki elektrik akıma kapılmasınlar diye kesildi

Üremek için Afrika'dan uzun bir yolculuk sonrası Türkiye'ye gelen leyleklerin yaşamları için en büyük tehlike elektrik telleri ve direkleri.

Her yıl yüzlerce leyleğin göç ederken kullandığı rotalar arasında yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konduklarında akıma kapılmamaları amacıyla enerji dağıtım şirketi yetkilileri harekete geçti.

Bu yıl iki ilçenin birçok köyüne elektrik verilen şebekelerde kesintiye gidildi. Göç eden leyleklerin elektrik direklerine ve tellere kondukları görüldü. Kesinti nedeniyle birçok köy elektriksiz kalırken kesintinin gece boyu sürdüğü öğrenildi.