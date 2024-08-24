Müze görevlisinden poz veren gençlere güldüren anons: 'Peyniiiir'

Kaynak: Haber Merkezi
Müze görevlisinden poz veren gençlere güldüren anons: 'Peyniiiir'

Bir grup genç müzede video çekerken, durumu fark eden müze görevlisi mikrofondan “peyniiirr” diyerek beklenmedik bir an yaşattı. Görevlisinin bu esprili çıkışı gençleri güldürdü ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bir müzede video çeken gençler, beklemedikleri bir anın kahramanı oldular. Müzede görevli olan bir personel, gençlerin video çektiğini fark edince mikrofonu kullanarak “peyniiirr” diye seslendi. Bu esprili an, hem gençler hem de çevredeki ziyaretçiler tarafından büyük bir neşe ile karşılandı.

Müze ortamında genellikle sessizlik ve disiplin hakimdir, ancak bu sefer durum farklıydı. Görevlisinin esprili yaklaşımı, gençlerin çektiği videoya neşe kattı ve müze ziyaretine unutulmaz bir an ekledi. Gençler, bu beklenmedik anı gülümsemelerle karşıladı ve videolarında müze görevlisinin sesi de yer aldı.

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