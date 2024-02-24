Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu

Doğal gıdalara ilgi artarken, insanlar şifalı bitkilere de rağbet ediyor. Bu bitkileri tüketirken, uzman hekim tavsiyesine başvurmaları gerektiği hatırlatılıyor.

Tarçın otu, ruhsal sorunları ve mide tembelliğini iyileştiren, şifa kaynağı bir bitkidir. Bu otun faydaları dikkat çekicidir.

Tarçın otu, Güney ve Güneydoğu Asya’nın yerlisi olan, yaprağı dökülmeyen güzel kokulu bir ağaçtır. Yaprakları sert ve genelde üç damarlıdır. Çeşitli türleri vardır. Kabuğu baharat olarak kullanılır.

Faydaları…

Ruhsal sorunları ortadan kaldırır. Aşırı yorgunlukta faydalıdır. İştahı artırır. Sindirimi rahatlatır. İshal durdurur.

Mide tembelliğini önler. Vücudun bağışıklığını güçlendirir. Kadınlarda beyaz akıntıyı engeller. Bağırsaklardaki parazitleri atılmasına yardımcı olur. Cinsel isteği artırır.

Mide tembelliği nedir?

Mide tembelliği, vücuttaki organların her birinin farklı ve önemli işlevleri olduğu bir durumdur.

Bu işlevlerin belirli bir zaman aralığında yerine getirilmesi ve normal sürecin sürdürülmesi gerekir. Organların çalışma şeklindeki bozukluklar, diğer organların işlevlerinde sorun veya ciddi zararlara yol açabilir.

‘Gastroparezi’ olarak da bilinen tembel, yavaş mide veya gecikmiş mide boşaltımı, midenin normal sürede sindirmesi gereken gıdaları daha uzun sürede sindirmesi halidir.

Mide tembelliğinin nedenleri şunlardır:

-Diyabet,

-Yapılmış ameliyat geçmişi,

-Gereksiz ve fazla ağrı kesici kullanımı,

-Yüksek kan basıncı,

-Bazı antidepresan ilaçlar,

-Alerji ilaçları mide tembelliğine sebep olabilir.