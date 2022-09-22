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Korkunç an kamerada. Servis şoförü iki araç arasında sıkıştı

 İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 22:27
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Korkunç an kamerada. Servis şoförü iki araç arasında sıkıştı

Korkunç an kamerada. Servis şoförü iki araç arasında sıkıştı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kamil Tunca Caddesi üzerine park ettiği servis aracının arka camında bakım yapan sürücü A.B'ye, bir otomobil çaptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün, park halindeki servis aracının arka camındaki kaplamayı düzelttiği sırada arkasından gelen bir otomobilin çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar görülüyor.

Kazada yaralanan sürücü A.B. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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