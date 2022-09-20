Sigara parasıyla milyoner oldu

DHA'nın haberine göre, Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası D.K. (49) , dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek, cebinde kalan son 30 lirasıyla 'Milyonerler Kulübü' adı verilen Kazı Kazan kuponu satın aldı. Bayide aldığı kuponu kazımaya başlayan K., 2 milyon liralık ikramiye kazandığını gördü. Bayiye kuponu teyit ettiren K., büyük mutluluk yaşadı.

'SİGARA ALACAKTIM, KAZI KAZAN ALDIM'

Çok heyecanlı olduğunu belirten K., "Çarşıya bir iş için geldim. Cebimde 30 lira param vardı. 'Bir tane 30'luk alayım, şansımı deneyeyim. Çıkarsa çıkar, çıkmaz ise şansa' dedim. Bir de baktım 2 milyon lira ikramiye çıktı. Çok heyecanlıyım. Hemen büfe görevlisinin yanına koştum" dedi.

Emekli adam "Ben de inanamadım, o da makineye okutunca öğrendik. İkramiye ile oğluma bir iş yeri açar, evlendiririm, arabasını alırım. Babalık görevimi yaparım. Ben devamlı oynamıyordum. Arada sırada oynarım. En son cebimde 30 lira param vardı. Onunla da sigara alacaktım. Büfede oynayıp oynamama konusunda kararsız kaldım. 'Nasipse çıkar' dedim ve oynadım" diye konuştu.

MİLYONERLER KULÜBÜ

Büfe görevlisi Yücel Ergin ise, "Arkadaş geldi buradan Kazı Kazan aldı. Bir tane verdim, ona da 2 milyon lira çıktı. O da heyecanlandı, biz de heyecanlandık" dedi.

‘Milyonerler Kulübü’nde kazanmak için üstte yer alan ‘Kazanan Numaralar’ ve alt bölümdeki 'Numaralar' bölümü kazınıyor. Üst bölümde yer alan ‘Kazanan Numaralar’dan herhangi biri alt bölümde yer alan numaralardan biriyle eşleştiriliyor. Eşleşen numaranın altında yazan tutar kadar ikramiyeyi kazanılıyor.