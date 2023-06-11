Korkunç olay: Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti

Diyarbakır’da, Ü.A.(32), annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'yu (63) boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Korkunç olay: Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 6'ncı katındaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞNİ ODAYA KİLİTLEDİ, BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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KOMŞULARI POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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(Kaynak: DHA)

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