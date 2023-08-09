12 yıldır kayıp olan kadın bu odada çıplak şekilde bulundu.Korkunç olay kilitli odanın açılmasıyla ortaya çıktı

Fransa'da 12 yıldır kayıp olan 53 yaşındaki kadın, kilitli bir odada çıplak şekilde işkenceye uğramış bir şekilde bulundu.

12 yıldır kayıp olan kadın bu odada çıplak şekilde bulundu.Korkunç olay kilitli odanın açılmasıyla ortaya çıktı

Fransa'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Forbach kentinde 12 yıldır kayıp olan kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fransız haber kanalı BFM'de yer alan habere göre, kocasını ihbar edebilmesi sonucu kurtulan kadın, 2011'den beri bir odada kilitli tutulduğunu söyledi.

İhbarın ardından kadının 55 yaşındaki kocası, polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alındı.

53 yaşındaki kadının sağlık durumuna ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, kadının yetersiz beslendiğini, bacaklarında ve parmaklarında kırıklar olduğu ifade edildi.

Ev içerisinde arama yapan polis, işkenceci kocaya ait olduğu düşünülen ve kadının beslenme zamanlarını kaydettiği bir not defterinin yanı sıra polisin işkence tezgahı olarak tanımladığı bir masa buldu.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
CHP'li Sarıgül öğretmen atamalarının yapılmasını istedi Siyaset
CHP'li Sarıgül öğretmen atamalarının yapılmasını istedi
Rüyada onbaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyada onbaşı görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada onbaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyada onbaşı görmek ne demek?
Marsilya'da temizlik işçileri greve gitti, çöpler etrafa saçıldı Dünya
Marsilya'da temizlik işçileri greve gitti, çöpler etrafa saçıldı
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı Spor
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi Magazin
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu Dünya
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı Güncel
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı