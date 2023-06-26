Korkutan salgın. 248 kişi öldü. Sağlık Bakanı istifa etti

Peru'da dang humması salgını yaşanıyor. Salgından 248 kişi öldüğü ve Sağlık Bakanı’nın istifa ettiği bildirildi.

Korkutan salgın. 248 kişi öldü. Sağlık Bakanı istifa etti

Independent Türkçe’den Kerim Çelik’in haberine göre; Latin Amerika'nın bugüne kadar gördüğü en kötü dang humması salgını Peru'da 248 kişinin ölümüne yol açarken Sağlık Bakanı istifa etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Salgının bu yıl içinde 150 bin civarı kişiyi etkilediği ve ölü sayısının hali hazırda 248'e ulaştığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Ekvador sınırına nispeten yakın, yaklaşık 600 bin nüfuslu Piura kentinin salgının merkezi olduğu söylendi.

Peru Tabipler Birliği sözcüsü Dr. Leslie Soto, Dang humması, Peru kıyılarında bu baharda yaşanan gibi sıcak havalarda ve yağmurlu ortamlarda daha hızlı çoğalan sivrisineklerle yayıldığının söyleyerek

El Niño'nun etkilerinin yılın geri kalanında yoğunlaşması beklenirken, Peru'nun dang humması deneyimi artık bölgenin geri kalanına uyarı işlevi görebilir. Bu, iklim değişikliğinin şiddetini artırmayı sürdürmesi halinde neler beklenebileceğine dair de bir uyarı olabilir.

DANG HUMMASI SALGINI NEDİR?

Dang humması veya deng humması (İngilizce: dengue fever), dang virüsü kaynaklı bir enfeksiyondur. Sivrisinekler dang virüsünü bulaştırır (ya da yayar). İnsanların kemikleri kırılır gibi şiddetli ağrı çekmesine neden olduğu için, Dang humması “kırık kemik humması” olarak da bilinir.

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