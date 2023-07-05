Dünyada ölümler başladı. Türkiye için salgın alarmı verilmişti

Bangladeş’ten dang hummasından kaynaklı ölümlerin artmasıyla ilgili açıklama geldi. Ülkede, bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı 62’ye yükseldiği bildirildi.

Sıcaklıkların artmasıyla beraber dünyanın farklı farklı ülkelerinde sivrisinek istilaları görülmeye başlanmıştı.

Peş peşe açıklamalar yapılırken bir uyarıda Türkiye’ye geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Dünyanın belirli ülkelerinde istilaya geçen hayvanlar ülkemizde de Kocaeli ve İstanbul’da görülmeye başlanmıştı.

Türk uzmanlar daha bu sabah açıklamalarda bulunarak sivrisineklerin istilaya geçtiğini ve dang humması gibi hastalıklar yayacağını duyurmuştu.

Kötü bir haber de Bangladeş’ten geldi. Bangladeş’te dang humması salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Son 4 günde 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, bu yıl kayıtlara geçen can kaybı sayısı 62’ye yükseldi.

VAKALAR GİT GİDE ARTIYOR

Temmuz ayında bin 893 kişinin hastalık şikâyetleriyle hastanelere başvurması sonucu Ocak ayından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 9 bin 871’e ulaştı.

Ülke genelindeki hastanelerde toplam bin 669 hastanın tedavisi devam ederken, birçok sağlık merkezinde hastalar yoğunluk nedeniyle koridorlarda tedavi görüyor.

Yapılan açıklamada, ülke genelinde her gün 500-600 kişinin hastanelere kabul edildiği bildirildi.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için ’kırık kemik humması’ olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

Baş ağrısı, tipik olarak göz arkasında ağrı,

Kas ve eklem ağrıları,

Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması,

Aynı yer ve zamanda dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,

Endemik bölgeye seyahat öyküsü,