Körlük tehlikesi ortaya çıktı. Çocuklar fark etmeyebilir

Yaz mevsiminin gelmesi ile çocukların oyun alanı evlerden dışarıya doğru kaydı. Dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocukların gözlerine aldıkları darbelerin derin hasarlara yol açabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelere tavsiyeler verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, “Çocuklar, iki gözle baktıkları için darbe gelen gözün az gördüğünü fark edemeyebilir. Dışarıdan bakıldığında bir şey yokmuş gibi görünse de hasara bağlı gözün içindeki mercek yerinden oynayabilir, retinada kanama, kopma, yırtılma gibi durumlar oluşabilir. Bu durum görme kaybına kadar gidebilir” sözlerini kullandı.

“BU MEVSİMDE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Göze gelen herhangi bir darbenin büyük sorunlara sebep olabileceğini söyleyen Op. Dr. Akkan, “Bu mevsimde özellikle çocuklar açısından çok daha dikkatli olmalıyız. Yaz mevsimindeyiz; çocuklar sokakta arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Top oynarken ya da birbirleri ile şakalaşırken farkında olmadıkları darbeler alabiliyorlar. Çocuklar darbeyi aldıkları anda durumu fark edemeyip; darbe aldıkları yerde oluşan bir ağrıdan sonra ‘geçti’ deyip oyunlarına devam edebiliyor ve iki gözle baktıkları için darbe gelen gözün az gördüğünü fark edemeyebiliyorlar. Biz burada ailelere, çocuklardan ‘gözüme bir şey geldi, top çarptı vs.’ gibi bir duyum aldıklarında onları hemen göz doktoruna götürmeleri çağrısında bulunuyoruz. Darbe göze geldikten hemen sonra uygulanan tedavinin ilerlemesi çok daha basit olurken, retinada bir kanama, kopma gibi durumların yaşandığı süreçlerde ise tedavi hem daha uzun hem de daha zorlu olabilir. Onun için çocuklardan böyle bir şikâyet ailelere söylendiği zaman ilk fırsatta göz doktoruna gitmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA BİR SIKINTI YOKMUŞ GİBİ GÖRÜLEBİLİR”

Hasara bağlı birçok göz hastalığının ortaya çıkabileceğini söyleyen Op. Dr. Akkan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Gözde oluşacak hasar, darbelerin şiddetine göre minimal düzeyde ya da dışarıdan bakıldığında bir belirti göstermeden derin hasarlar bırakabilecek şekilde de olabilir. Dışarıdan bakıldığında bir şey yokmuş gibi görünse de hasara bağlı gözün içindeki mercek yerinden oynayabilir, retinada kanama, kopma, yırtılma gibi durumlar oluşabilir. Bu durum bazen çok geç fark edilebiliyor. O yüzden üstüne basa basa tekrar söylüyorum, gözle görülebilen herhangi bir yara, kızarıklık olmasa dahi göze herhangi bir darbe geldiği bilgisi varsa mutlaka göz doktorunun detaylı muayenesine girilmesi gerekir.”

“AMELİYAT BAŞARILI GEÇSE BİLE GÖZÜN GÖRME FONKSİYONUNDA KAYIP YAŞAYABİLİYORUZ”

Gözdeki dokuların çok hassas olduğunu belirten Op. Dr. Akkan, “Gözümüzdeki dokular çok hassastır. Özellikle gözün arkasındaki retina dokusu sinirlerden oluşan, ince ve hassas bir dokudur. Sinirlerde oluşabilecek hasar, ne kadar erken tespit edilip tedavi edilirse görme kaybı o kadar az olur. Bu sinirler bir haftadan fazla hasarlı kalır ve tedavi edilmezse, ameliyat başarılı geçse bile gözün görme fonksiyonunda kayıp yaşayabiliyoruz. Bu yüzde zamanının çok önemli olduğunu söylemek gerek. Müdahale ne kadar erken olursa gözde oluşacak hasar o kadar az olur” diye konuştu.

“ÇOCUĞU MUAYENEDEN GEÇİRMEK ÖNEMLİ”

Bazen çocukların dışarıda oynarken aldıkları darbeleri ailelerine söylemekte çekingenlik gösterebileceğini de söyleyen Op. Dr. Akkan, ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

“Ailelerin, çocuklara kızmak yerine onların sıkıntılarını çok rahat söyleyebilecekleri bir ortam oluşturmaları gerekiyor. Bazen çocuklar ‘anne-baba gözüme bir şey geldi ama iyiyim’ gibisinden konuşsa da çocuğun geri bildirimine çok güvenmemek ve çocuğu mutlaka muayeneden geçirmek işimizi her zaman kolaylaştırır.”