Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor

tv100’ün haberine göre; Dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken mantar ve bakteri kaynaklı can kayıpları da yaşanmayı sürdürüyor.

Son olarak ABD’nin Michigan eyaletinde mantar salgını yayıldı. Yukarı Yarımada'daki Escanaba'daki bir kağıt fabrikasıyla bağlantılı olan salgının bozulmuş çürümüş ağaç veya yaprak çöpü sporlarını soluduktan sonra gelişen nadir bir mantar hastalığı olan blastomikoz enfeksiyonundan kaynaklandığı öngörüldü.

109 kişiye bulaşan salgında 1 kişi öldü, 13 kişide hastanede tedavi altına alındı. Söz konusu salgının ABD tarihinde bugüne kadarki en büyük blastomikoz salgını olduğuna inanılıyor.

"DAHA AZ YENİ VAKA"

Yerel sağlık görevlisi Michael Snyder, yetkililerin her hafta bildirilen "daha az yeni vaka" görmeye devam ettiğini söyledi. Bir açıklamada, "Bu vakaların çoğu mart ayından bu yana belirti ve semptomlar gösteriyor" sözlerini kullandı.

Bununla birlikte, ABD tarihinde bugüne kadarki en büyük blastomikoz salgını olduğuna inanılıyor. 2010'da Wisconsin'deki en büyük salgın 55 enfeksiyona, 30 hastaneye yatışa ve iki ölüme yol açtı.

Mantarın Amerika genelinde her yıl yaklaşık 6.700 vakanın ve 60 ölümün arkasında olduğu düşünülüyor. Blastomikoz fabrikada ilk olarak şubat ayı sonlarında teşhis edildi, ancak fabrikanın kapatılması emrinin verilmesi bir aydan fazla sürdü- personele başlangıçta yüz maskesi takmaları ifade edildi.

SEMPTOMLAR AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Semptomların ortaya çıkması genellikle aylar alabildiğinden, önümüzdeki haftalarda daha da fazla mantar vakasının doğrulanması bekleniyor. Sağlık yetkililerine göre, şu ana kadar etkilenenlerin tümü çalışanlar, müteahhitler veya kâğıt fabrikasının ziyaretçileri olduğunu dile getirdi.

Diğer taraftan her hafta Nisan ayında birkaç vaka bildirildi ve en son güncelleme 28 Nisan'a kadar olan haftayı kapsıyor. Müfettişler hala salgının kaynağını tespit edememiş olsalar da kâğıt fabrikasındaki odun olabilir. Fabrikanın havalandırma sistemi, enfeksiyonu yayabileceği korkusuyla şimdi temizleniyor.