Korona virüsün yeni varyantı ortaya çıktı. Üstelik mevcut tedavilere karşı dirençli

Belfast Telegraph'a açıklamalarda bulunan İrlandalı virolog Connor Bamford, son haftalarda BQ1 varyantıyla ilgili haberleri takiben insanlara tetikte olmalarını tavsiye etti.

TEDAVİLER BQ1'E KARŞI İŞE YARAMAYACAK

Diğer taraftaftan Bamford, omicronun BQ1 varyantının, bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğini söyledi. Bamford, “Bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin BQ1'e karşı işe yaramayacağı anlaşılmıştır” diye konuştu.

BELİRTİLERİ NELER

BQ1 semptomları diğer Covid-19 varyantlarına benzer ve ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrılarını içeriyor.

Bamford’a göre, varyant hakkında daha fazla bir şey bilinmiyor, ancak hastalığın şiddeti ve ömrü diğer omikron türlerine benziyor. Bamford ayrıca BQ1’in neden olduğunu hastalığının, korona virüsün Wuhan’daki orjinal versiyonundan ve delta varyantından daha hafif olduğunu vurguladı.

Son olarak Bamford, insanların corona virüsün en kötü etkilerine karşı mevcut aşılarla korunabileceğine dikkat çekerek, “Aşılar şu anda oldukça iyi durumda Yani, mevcut aşılar gelecekte bu yeni varyantların ortaya çıktığını göreceğimiz zaman bile, insanların gerçekten hastalanmasını durdurmada başarılı oluyor” dedi.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Omicron BQ1 varyatnı şu anda Fransa, Belçika, İrlanda, Hollanda ve İtalya’da baskın durumda. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) belirrtiğine göre BQ1, ilk kez geçen Ekim ayında Türkiye'de görüldü. Bu süreçten itibaren Türkiye'deki vakalardaki oranı artmaya devam etti.

Öte yandan BQ1, şu anda dünya çapında dolaşan omicron varyantının 300'den fazla alt soyu arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bunların çoğu doğrudan BA5'in soyundan geliyor.