(AA) Yurt dışına çıkış güzergahlarında korsan taksicilik yoluyla taşımacılık yapan şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, tespit edilen araçların plakalarının çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kullanımına tahsis edilen "MA ve MZ" harf grubundan olduğunu belirledi.

Çalışmaların ardından suçluların deşifre edilebilmesi amacıyla harekete geçen ekipler, çeşitli tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi yakaladı.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON YAPILDI

İstanbul'da korsan taksicilikle düzensiz göçmenlerin taşınmasına yönelik çalışmalarına devam eden ekipler, 11 farklı göçmen kaçakçılığı eylemini organize ettikleri belirlenen bazı şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin, korsan taksicilik yaparak, düzensiz göçmenler ile ülkede çeşitli suçlardan aranan ya da kesinleşmiş cezası bulunan kişileri sınır illerine taşıdıklarını belirleyen ekipler, 7 ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 11'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu 36 kişi ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.