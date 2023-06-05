Korucuyu öldürüp otomobili ateşe verdiler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Başından tabanca ile vurulan Erdem'in otomobili de ateşe verildi.

Korucuyu öldürüp otomobili ateşe verdiler

(DHA) Cizre ilçesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak’ta otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti.

Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KORUCUSU OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.

Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Apple'ın en pahalı telefonunun üretim maliyeti şok etti. İşte cihazın pahalı olma sebebi Teknoloji - Otomotiv
Apple'ın en pahalı telefonunun üretim maliyeti şok etti. İşte cihazın pahalı olma sebebi
Apple'ın sevilen özelliği sona eriyor. Yapay zekaya geçiliyor Teknoloji - Otomotiv
Apple'ın sevilen özelliği sona eriyor. Yapay zekaya geçiliyor
Nijerya'daki silahlı saldırılarda 25 kişi öldü Dünya
Nijerya'daki silahlı saldırılarda 25 kişi öldü
Sel tehlikesinden bir ilçe boşaltılıyor Güncel
Sel tehlikesinden bir ilçe boşaltılıyor
Tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma Yaşam
Tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma
Bakanlıktaki 3 dakikalık mülakatta 'TOGG' ve 'damat' soruları Güncel
Bakanlıktaki 3 dakikalık mülakatta 'TOGG' ve 'damat' soruları