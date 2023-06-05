Korucuyu öldürüp otomobili ateşe verdiler

(DHA) Cizre ilçesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak’ta otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti.

Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KORUCUSU OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.

Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.