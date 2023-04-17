Başımıza kötü şeyler geldiğinde Allah’a sığınır ve bizi koruması için dua ederiz. Bela ve musibetlerden korunmak için okunacak dualar mevcuttur. Peki, korunma duası nedir? Kötülük ve beladan korunmak için hangi duaları okumak gerekir?

KORUNMA DUASI NEDİR?

Sıkıntı anında okunacak dua hem Allah-u Teala’ya sığınıldığı için ecir kazandırır, hem de Allah’ın izni ile beladan kurtulmayı sağlar.

Sıkıntı anında okunan dua şu şekildedir:

‘’La ilahe illallahülazimulhalim, La ilahe illallahurübbül arşilazim, Lailahe illallahu rabbussemavati ve rabbularzi ve rabbularşilkerim.’’

Anlamı: ‘’Azim (yüce) olan ve Halim olan Allah(u tela) dışında ilah yoktur. Arş-ıl azim’in sahibi olan Allah (u teala)’dan başka (tek) ilah yoktur. Arş’ul azim’in rabbi, yerin rabbi ve göklerin tek rabbi Allah’tan başka hak (tek) ilah (asla) yoktur.”

“Euzubi kelimetillahi-tammeti min şerri ma halak” duası kısa ve ezberlenebilir. Anlamı, Allah’ın yarattığı şerden yine Allah’a sığınırım, şeklindedir ve en güzel sığınma dualarından biridir.

Bunun yanı sıra Ayet’el kürsi, ihlas, felak ve nas sureleri sabah ve akşam zikirlerinde düzenli bir şekilde okuması gereken surelerdir. Bu sureler ile ilgili hadis-i şerifler, surelerin korunma sureleri olduğu ve her daim Müslümanların bu sureleri sabah ve akşam okumak suretiyle korunma talep etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Düşmanla veya benzeri tehlike ile karşılaşıldığı zaman Peygamberimiz Aleyhisselam şu dualarının okunulmasını tavsiye buyurmuştur:

‘’Allahümme inne necalke fii nuhurihim ve neuzübike min şururihim.’’

‘’Allahümme ente azudii, ve entü nasıırii, bike eculu, ve bike esul, ve bike ugatilu.’’