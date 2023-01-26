En hızlı sakal nasıl çıkar?

Erkeklerin yüzlerinde adeta bir aksesuar görevi gören sakallar en hızlı şekilde nasıl uzatılır? En hızlı sakal uzatan doğal yöntemler nelerdir? Sakal nasıl hızlı uzar? İşte sakalı hızlı uzatmak isteyen okurlarımızın mutla okuması gereken hızlı sakal uzatma yöntemleri…



YÜZ NEMLİ OLMALI

Yukarıda da belirttiğimiz üzere hızlı sakal uzatmak için en etkili yöntem yüzümüzün sağlıklı olması. Bunun için tercih edilmesi gereken yöntemlerden bir tanesi de yüzümüzü sürekli olarak nemli tutmak.

KIL DÖNMESİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMELİ

Yüzde daha hızlı sakal uzaması için kıl dönmesi olmaması gerekmektedir. Eğer yüzünüzde kıl dönmesi mevcutsa bu sakalların daha kısa ve sağlıksız uzamasına neden olacaktır. Bir an önce bu konuda destek almanızı öneririz.

DÜZENLİ SPOR ŞART

Hızlı sakal uzatma yöntemlerinden bir diğeri de düzenli olarak spor yapmaktır. Vücutta kan akışının hızlı olması nasıl ki bütün bünyemizi sağlıklı tutmasına neden oluyorsa aynı şekilde sakalların da hızlı uzamasına yardımcı olacaktır. Kan dolaşımı sayesinde kıl kökleri daha çok beslenir ve bu da sakalların daha hızlı uzamasını sağlar.

YETERİNCE UYKU ALIN

İnsan vücudunun dinlenmesi en elzem olayların başında gelir. Yüzümüzde bu dinlemeden nasibini alacaktır. İyice dinlenen yüz, hasarlı hücreleri uyandıracak ve sakalın hızla uzamasına destek olacaktır.

HER GÜN YÜZ YIKAMALI

Sakal nasıl hızlı uzar sorusunun ilk cevabı düzenli temizliktir. Sakalın çıkması için vücudun gözeneklerinin her daim açık olması gerekmektedir. Kir vb. sebeplerden dolayı kapanan gözeneklerin temizlenmesi sakalın daha hızlı ve gür şekilde çıkmasını destekleyecektir. Özellikle her sabah ılık suyla yüzünüzü yıkar ve gözenekleri temizlerseniz, yüzünüzde sakalın daha hızlı ve sağlıklı şekilde çıktığını fark edeceksiniz.



CİLT BAKIMI ÖNEMLİ

Her şeyin başın bakımdır. Aynı şekilde hızlı sakal uzatmak için de yüzümüze sürekli bir bakım uygulanması şart. Hızlı sakal uzatmak için yüzümüzü tahriş etmemek, gözenekleri açmak ve cildimizi yenilemek gerekiyor. Yumuşak, bakımlı ve temiz bir yüzde kıllar daha fazla hava alacak ve büyümesini daha hızlı şekilde tamamlayacaktır. Sakalınızı bu şekilde çok daha hızlı uzatabilirsiniz.

DÜZENLİ BESLENME VE B VİTAMİNİ

Sağlıklı beslenme bütün sağlık fonksiyonları için ne kadar önemliyse yüzümüzde sakalların uzaması için de bir o kadar önemlidir. Özellikle B1, B6 ve B12 vitaminleri, sakaldaki kılların hızlı uzamasında faydalıdır.

SORUN VE STRESTEN UZAKLAŞIN

Hızlı sakal uzatma yöntemlerinden birisi de günlük hayatımızda yapacağımız bazı değişikliklerdir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki özellikle erkeklerde günlük hayatta yaşanılan stres, saçların ve sakalların dökülmesine neden oluyor. Stres yüzünden hem mevcut sakallar ölüyor hem de yeni çıkacak sakalların sağlıklı gelişimi engelliyor. Bu yüzden kesinlikle stres durumlarından uzak kalmalısınız.

EN HIZLI SAKAL UZATAN DOĞAL – BİTKİSEL YÖNTEMLER

En çok tercih edilen sakal uzatma yöntemlerinin yanı sıra bir de doğal yöntemler mevcuttur. Peki, sakalın hızlı uzamasını sağlayan doğal - bitkisel yöntemler nelerdir? İşte en hızlı sakal uzatan doğal yöntemler...

BADEM YAĞI

Sakal nasıl hızlı uzar sorusunun bir diğer cevabı ise badem yağıdır. Badem yağı, mevcut sakalların daha uzun süre durmasına ve sağlıklı kalmasına destek veriyor. Bu da hem yeni çıkacak olan köklere yardımcı oluyor hem de daha dolgun sakallara kavuşmanızı sağlıyor. Bu sayede hem sakallarınız canlanacak hem de parlaklaşacaktır.

ZEYTİNYAĞI

Derinin nemlendirilmesinde oldukça etkili olan doğal ürünlerden bir tanesi de zeytinyağıdır. Kapalı gözeneklerin açılmasını sağlayan zeytinyağı sayesinde yeni sakalların oluşumu da hızlanacaktır.

BİBERİYE VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Biberiye ve Hindistan cevizi yağının karışımından elde edilen mucize öz sayesinde sakallarınızın hızlıca uzamasını sağlayabilirsiniz. Bu karşımı elde etmek için 10 çay kaşığı Hindistan cevizi yağıyla 1 çay kaşığı biberiye yağını karıştırın. Sonrasında sakal çıkmasını istediğiniz bölgeye sürün.

SARIMSAK

Gür ve sağlıklı sakalların çıkmasında en etkili doğal yöntemler arasında sarımsak karışımı da yer almaktadır. Sarımsağı sürmeden önce yeni çıkan tüyler varsa onları jiletle alın. Ilık bir su ile yüzünüzü yıkayın. Buzu yüzünüzde eriterek gezdirin. Bir diş sarımsağı dövün ve sakal çıkmasını istediğiniz bölgede gezdirin.



JİLET VURMAK

Sürekli olmamak şartıyla yüzünüzde sakal çıkmasını istediğiniz bölgelere belli aralıklarla jilet vurabilir, kılların gürleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sakal için çıkması gereken kıllar kökten yeni bir şekilde çıkacaktır.

TARÇIN VE LİMON SUYU KARIŞIMI

Her evde bulunan tarçın ve limon suyu sayesinde kısa sürede fazlasıyla sakal çıkartabilirsiniz. Bunun için küçük tatlı kaşığı seviyesinde tarçını eritin ve 2 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırın. Sakal çıkmasını istediğiniz bölgeye karışımı sürün ve 20 dakika kadar bekletin.