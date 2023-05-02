Kosova ve Sırbistan, Kosova Savaşı sonrası hala kayıp olan kişilerle ilgili uzlaşmaya vardı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Avrupa Birliği arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmesinde, "Kayıp Kişilere İlişkin Deklarasyon" üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Taraflar, deklarasyon kapsamında belgeleri paylaşmayı ve uydu verileri gibi teknolojileri kullanarak şüpheli toplu mezarların yerlerini tespit etmeyi kabul etti.

Bu anlaşmanın, kaybolan kişilerin ailelerinin yaslarını sona erdirmeye yardımcı olacağı ve ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda bir adım olacağı düşünülüyor.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, anlaşmanın önemine dikkat çekerek, ailelerin sevdiklerinin kaderini bilmeye hakları olduğunu söyledi.

En büyük toplu mezar 2001’de tespit edilmişti

Yaklaşık 24 yıl sonra 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği savaşta çoğunluğu Arnavut kökenli bin 621 kişi hala kayıp. Savaştan kalma en büyük toplu mezar ise 2001 yılında Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarındaki bir polis yerleşkesinde tespit edilmiş, mezarda 800'den fazla Kosovalı Arnavut'un cesedine ulaşılmıştı.

Vucic görüşme öncesinde, Batı'daki büyük güçlerin Sırbistan'a karşı birlik olduğuna işaret ederek bugünkü toplantının zorlu geçeceğini açıklamıştı. Kosova Başbakanı Kurti ise, Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Kosova'da Bosna Hersek'teki gibi bir Sırp Cumhuriyeti'nin kurulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtmişti.

(ABA-ÖZ-D)