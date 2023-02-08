Deprem sonrası Kosova ulusal yas ilan etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kosova'dan Türkiye'ye destek geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında yarın 1 günlük ulusal yas ilan etti.

Osmani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türkiye ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim" dedi.

30 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİLER

Dün Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verdi.