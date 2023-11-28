Kosovalı öğretmenden 1300 metrekarelik Arnavutluk bayrağı

Öğretmen Fejza İdrizi, 120 bin kağıttan oluşan origamiyi bazı aile üyeleri ve "Alauddin" Medresesi'ndeki 70 öğrencinin yardımıyla yaptığını söyledi.

Çalışmanın tamamlanabilmesi için toplamda 1 milyon 200 bin katlamanın yapıldığını aktaran Fejza İdrizi, "Çok zor bir iş oldu çünkü bu sefer daha zor bir çalışma yöntemini seçtim. Kağıtlar piramidaldi, her kağıt için on katlama gerekliydi." dedi.

Projenin tamamlanmasının dört gün sürdüğünü belirten Kosovalı öğretmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayrakla büyüdüğümüz için belki de en çok severek çalıştığım proje oldu. Halkımızın yıllar, yüzyıllar boyunca bu bayrak için çok şey verdiğini görünce, ülkemin sınırların ötesinde tanıtılması ve aynı zamanda bir dünya rekoru olarak da onaylanabilmesi için bir şeyler yapabilmemle büyük gurur duyuyorum.

Çalışma sürecinde de duygu dolu ve çok mutluydum. Doğrusunu söylemek gerekirse tamamlandığında yukarıdan bakmak için sonuna kadar dayanamadım, duygularla baş başa kaldım ve belki de sevinç gözyaşlarım bile döküldü."

1300 metrekarelik alanda yapılan proje için günde 8 saat çalışıldığını vurgulayan Fejza İdrizi, bir mimarın da kendisine bayrağın ortasındaki çift başlı kartalın orantılı görünmesi için özel bir plan yaparak yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

İdrizi, 2018'de dünyanın en uzun çiçeği, 2019'da üzerinde Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerin bayraklarının yer aldığı vazo ve 2021'de 1216 metrekarelik Kosova bayrağı origami çalışmalarıyla 3 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

"Bayrak ve Bağımsızlık Günü", Arnavutluk'un bağımsızlığının 28 Kasım 1912 tarihinde Avlonya Millet Meclisinde ilan edilmesinin ardından 111 yıldır ülke genelinde ve Arnavut nüfusun yaşadığı diğer ülkelerde kutlanıyor.