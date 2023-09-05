Kosova'nın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova polisi tarafından ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'daki bir eve baskın yapıldığını bildirdi.

Kosova'nın kuzeyinin adım adım normalleşmeye doğru ilerlediğini belirten Sveçla, "Bu ev, Sırp suç örgütlerine yönelik silahların toplanması ve dağıtımı için kullanılıyordu.

Şu ana kadar aralarında otomatik silahlar, fişekler, el bombaları ve patlayıcıların da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi. Olay yerinde güvenlik kurumlarının yanı sıra KFOR temsilcileri de hazır bulundu." ifadelerini kullandı.

Sveçla ayrıca Sırbistan’ın finanse ettiği suç örgütlerinin ve suçluların sığındığı ülkenin kuzeyinin, yirmi yıldır yasa dışı, anormal bir düzende yaşadığına dikkati çekti.

Kosova polisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, olayla ilgili "şimdilik" kimsenin gözaltına alınmadığını ve operasyonda 4 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve patlayıcı maddelerin bulunduğu duyuruldu.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisince farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp gözaltına alınırken Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.