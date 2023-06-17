Kourtney Kardashian hamile olduğunu pankart açarak duyurdu

Müzisyen Travis Barker ile evlenen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, 10 ay önce tüp bebek tedavisini bıraktığını açıklasa da şimdi hamile olduğunu duyurdu. Hem de eşinin konserinde pankart açarak...

Kourtney Kardashian hamile olduğunu pankart açarak duyurdu

Kardshian ailesinin en büyük kardeşi olan KourtneyKardashian (44), geçen yıl müzisyen sevgilisi Traver Barker (47) ile evlenmişti.

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Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'daniki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemii ve tüp bebek tedavisine başlamıştı.

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Uzun süre tedavi gören Kourtney Kardashian, "Tüp bebek tedavisi kesinlikle bana hem zihinsel, hem de fiziksel olarak zarar verdi" diyerek, bebek sahibi olma düşüncelerini rafa kaldırdığını açıklamış ve tedaviyi bırakmıştı. Ancak Kardashian, bu açıklamanın üstüne hamilelik haberini verdi. Hem de sürpriz bir şekilde.

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Kardashian, hamile olduğunu, eşinin konserinde açıkladı. Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açtı.

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Baterisinin başından kalkan Travis Barker, eşinin mesajını gördükten sonra sahneden atlayarak onun yanına gitti.

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Çift mutlu haberi, birbirlerine sarılarak kutladı.

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