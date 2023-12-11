Kova çağına giriyoruz. Kova çağında neler olacak? Son 20 yılda evler ve villalar alanların sonu ne olacak?

Yeniçağ muhabiri Tuğba Hacıbayramoğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kova çağına girildiğini ve kova çağında neler olacağını anlatan Hacıbayramoğlu “Önce sahtekarlar kazanır gibi olur. Ancak sahtekarlar kazandıklarını zanneder, güç sarhoşluğuna girer ve sonunda daima kaybeder. Hiç gerilere gitmeyin, Türkiye’de son 30 yılda kazandım zannedenlerin yok oluşlarını izlemedik mi?” dedi.

İşte gizemli kadın, astroloji tahmincisi Tuğba Hacıbayramoğlu’nun yazısı…

Kova çağının sancıları

Yeni bir çağa girdik dijital çağ diyorlar… Biz hala elimizdeki kağıt para ya da altınla kendimizi güçlü hissetsek de yakın zamanda bunlar yerini dijital paraya bırakacak. Sadece para mı? Güvenlik görevlisinden, müşteri danışmanına, fabrika çalışanından şoföre, temizlik işçisine kadar pek çok mesleği robotlar yapacak. İşte bu yeni dönem şu sıralar sancılarıyla birlikte geliyor. Her gün yeni bir operasyon, her gün yeni bir kandırılma haberleri izliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Möliere’nin Tartuffe adlı oyununu izledim. Moliere’nin 1664 yılında sahnelediği bu oyunun üzerinden 400 yıla yakın bir süre geçmiş ve bu hikayedeki kahramanlar hiç değişmemiş.

Yüzlerce hatta binlerce yıldır din, para, aşk, şöhret gibi toplumun temel değerleri üzerinden insanları kandıran birileri hep olmuş. Moliere bu oyunda Tartuffe isimli dindar görünümlü bir sahtekara inanan soylu bir zenginin; malını, mülkünü, kızını, karısını her şeyini kaptırmasını anlatıyor. Yakın zamanda biz de yaşamadık mı? Fetö terör örgütüne, Adnan hocaya çocuklarını, kendilerini kaptıranları; bunlara inanıp malını mülkünü veren hatta ülkesini satan insanları görmedik mi?

İşte 400 yıl geçti, değişen hiçbir şey yok. Yıllar, yüzyıllar, asırlar geçse de insanların açıklarından yararlanarak duygularını istismar edenler hiç bitmiyor.

Bugünlerde de art arta operasyonlarla sarsılıyoruz. Gün geçmiyor ki İçişleri Bakanlığı’nın yeni bir operasyon haberi çıkmasın. 3-5 yılda zengin olan sosyal medya ünlüleri, parasını banka müdiresine kaptıran eski futbolcular, daha neler neler… Ne demiş atalarımız tamahkar olmasa sahtekar aç kalırmış. (Tamahkar: Açgözlü)

Önümüzdeki aylar da daha bu haberler bitmeyecek gibi. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Kova çağına giriyoruz. Daha dijitalleşiyoruz. Pluton kova çağı bizi artık gerçeklerin dünyasına daha da yaklaştıracak. Artık işini iyi yapan, işini düzgün yapanların kazanacağı zamanlar gelecek. Sorgulayan, araştıran, kendi mantık silsilesi içinde sosyal medyada önüne gelen her şeye inanmayan ve araştıran bir nesil geliyor. Artık maskeler düşecek.

Önce sahtekarlar kazanır gibi olur. Ancak sahtekarlar kazandıklarını zanneder, güç sarhoşluğuna girer ve sonunda daima kaybeder. Hiç gerilere gitmeyin, Türkiye’de son 30 yılda kazandım zannedenlerin yok oluşlarını izlemedik mi? Aynı şekilde sosyal medyada son 3 yılda kazandım zannedenlerin sonuna bir bakın.

3 yılda tipleri değişiyor evler villalar alınıyor, altın kaplı kahveler içiliyor. Kocaları külçe külçe altın hediye ediyor. E benim gariban bacılarım da ister istemez bu ışıltılı hayata bakıp iç çekiyor.

Nacizane astrolojiye meraklı bir öğrenci olarak Kova Pluto çağının bize yaşatacaklarını görüyorum. Ve sormadan da edemiyorum.

Bu durumda kandıran kadar kandırılan da hatalı değil mi?