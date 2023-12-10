Kadın gazeteciden Rıza Çalımbay'a olay soru! 'Fenerbahçe'ye 1 şut bile atamadınız'

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Yeniçağ muhabiri Tuğba Hacıbayramoğlu'ndan flaş bir soru aldı.

''FENERBAHÇE'YE 1 ŞUT BİLE ATAMADINIZ''

Tuğba Hacıbayramoğlu, ''Hocam şöyle bir 30 yıl geriye gidelim. Herhalde son 30 senede tek isabetli şutlu bir derbi maçı olmamıştır Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı. Bu durumu sadece sakatlığa bağlamak doğru mu?'' sorusunu sordu.

Çalımbay ise bu soruya ''Elinizde malzeme olmazsa bir şey yapamazsınız. Sağ beki sol bek oynatıyorsunuz. Başka bir bölgede arkadaşımız yok. Onu farklı oynatıyoruz. O zaman istediğiniz şeyi yapamazsınız.'' yanıtını verdi.