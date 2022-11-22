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Uzun süreli Kovid-19 sinir sisteminde ağrı yapıyor

Prof. Dr. Can Ebru Kurt, Uzun Kovid geçirenlerin yüzde 25'inde yanma, batma, elektriklenme gibi belirtilerle ortaya çıkan ve klasik ağrı kesicilerle tedavisi mümkün olmayan ağrıların geliştiğini açıkladı. İşte "nöropatik ağrıların" görüldüğü o ağrılarla ilgili açıklamalar.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:11
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Kovid-19 sinir sisteminde ağrı yapıyor

Uzun süreli Kovid-19 sinir sisteminde ağrı yapıyor
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ebru Kurt, Türk Nöroloji Derneğince Antalya'da düzenlenen 58. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nöropatik ağrıların baş veya kas ağrılarından çok farklı olduğunu belirten Prof. Kurt, "Nöropatik ağrı, duyu sinirlerinin etkilenmesine bağlı ortaya çıkıyor. Normal ağrılardan farklı olarak yanma, batma, karıncalanma, elektriklenme şeklinde kendini gösterir. Klasik ağrı kesiciler bu ağrılara fayda sağlamaz." diye konuştu.

Kovid-19 geçirirken kas ağrılarının yanında nöropatik ağrı da yaşanabildiğini ancak bu oranın yüzde 5 civarında olduğunu anlatan Prof. Dr. Kurt, Kovid-19'u atlatmasına karşın şikayetleri uzun dönemli devam edenlerde ise nöropatik ağrıları daha sık gördüklerini belirterek şunları açıkladı:

"Nöropatik ağrılarla ilgili esas sıkıntı, Long Covid dediğimiz, hastalığı geçirmesine karşın şikayetleri uzayan hastalarda ortaya çıkıyor. Long Covid Sendromu yaşayanların yüzde 25'inde nöropatik ağrılar görülebilir. Oldukça sık bir oran. Bu durum, hastalığı ağır geçirmek, yoğun bakımda yatmak gibi farklı nedenlerin yanında enfeksiyon kaynaklı sinir hasarından da kaynaklanabilir. Bilindiği gibi Kovid-19, koku ve tat alma kaybına da yol açıyor. İşte koku ve tat alma duyusunu da ileten sinirlerin içinde olduğu birçok siniri etkileyip ağrılara neden olabilir."

PROF. KURT: İLAÇ TEDAVİLERİ DAHA FARKLI
 

Prof. Kurt, nöropatik ağrı yaşayan hastaların normal bir dokunmayı bile ağrı gibi hissettiğini belirtti şunları aktardı:

"Nöropotik ağrılar genellikle el ve ayak uçlarında gözlemlenir. Bu şikayetleri olan hastalarda klasik ağrı kesiciler bir işe yaramaz. İlaç tedavileri çok daha farklıdır. Bu nedenle uzmanlaşmış nöroloji birimlerinde değerlendirilmeleri, daha detaylı incelenmeleri gerekiyor. Tedavide epilepsi hastalarında ya da depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar bu ağrıları geçirebiliyor."

Nöropatik ağrıların risk faktörleri konusuna da değinen Kurt, şunları söyledi:

"Obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı olanlar ve depresyon geçirenler nöropatik ağrılara daha yatkın oluyor. Kilo artışı nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor. Risk faktörlerinin azaltılması noktasında egzersiz çok önemli. Nöropatik ağrı gelişen hastalarımıza da egzersiz yapmalarını mutlaka öneriyoruz çünkü egzersiz sırasında salgılanan serotonin hormonu, depresyonu ve ağrıyı önlüyor, tedavi edici bir özelliği vardır."

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