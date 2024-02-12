Kovulduğu şirketi basan adam dehşet saçtı. 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Başkent Atina’nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği açıklandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırganın, etrafa rastgele ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda biri kadın olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı bildirildi.

Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.