Köydeki evinde üretip ticaretini yapıyordu. Jandarma kıskıvrak yakaladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Boyalı köyünde ikamet eden İ.G'nin sahte alkollü içki üretip sattığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 litre el yapımı viski, sahte içkilerin doldurulması için kullanılan şişeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İ.G'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.