Köylüler şaşkına döndü! Depremden sonra gürül gürül akmaya başladı

Deprem ve ardından etkili olan yağışlardan sonra Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yıllardır su çıkmayan kayaların altından su çıkmaya başladı.

Köylüler şaşkına döndü! Depremden sonra gürül gürül akmaya başladı

6 Şubat depremiyle zeminde yaşanan oynamalar ve Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı kayaların altından su çıkmasına neden oldu.

KAYALARIN ALTINDAN ÇIKTI

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Eski Kahta köyü Değirmenbaşı Mevkiinden bulunan kayalıkların altından su çıktı.

1 AYDIR SÜREKLİ AKIYOR

Yağışların çok olduğu geçmiş yıllarda nadirde olsa buradan su çıktığını ancak hiç bu kadar coşkulu ve uzun süreli su akmadığını belirten yöre sakinleri, yaklaşık 1 aydan beri suyun sürekli aktığını söyledi.

BUGÜNE KADAR HİÇ BU KADAR FAZLA SU AKMADI

Suyun çıktığı yerde su kaynağı olmadığı aktaran vatandaşlar, bugüne kadar hiç bu kadar fazla suyun akmadığını ifade etti.

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(Kaynak: İHA)

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