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Köylülerden kar duası

Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesine karşı köylüler yağmur ve kar duasına çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:52
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Köylülerden kar duası

Köylülerden kar duası
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İHA'nın haberine göre, Merkeze bağlı güvercinlik köylüleri, Aşıklı Dağı'na çıkarak toplu şekilde yağmur duası yaptı. Ocak ayının ortasında bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle kar ve yağmur duasına çıkan köylüler el açarak yağmur ve kar duası yaptı. 

Geçim kaynakları sadece tarım ve hayvancılık olan köylüler, Ocak ayının bitmeye yakın olduğu şu günlerde halen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ektikleri ürünlerin çıkmamasından endişe ediyor.

Köy imamı İbrahim Tiryaki tarafından yapılan yağmur ve kar duasına yaklaşık 120 köylü katıldı. 

Köy muhtarı Mehmet Aktaş önderliğinde düzenlenen yağmur duasına çevre köylerden de gelenler oldu. Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu.

 

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