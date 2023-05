Koyun eti güzellemesi ve yabancı vesayet...

Cumhur İttifakı'na katılan ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik konuşmasında "İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbright Komisyonu'nun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız." dedi.

Sözler iyi de akla "Bu, nasıl olacak?" sorusu geliyor...

***

Fatih Erbakan bu sözlerle, "Biz Cumhur İttifakı'na katıldık ama bunun sebebi, devleti yabancıların vesayetinden kurtarmaktır" demiş oluyor. Peki ama Tayyip Erdoğan kalırsa, Fatih Erbakan ve belki birkaç arkadaşı daha itiraz ediyor diye üç bakanlıktaki yabancı vesayetine son verir mi?

Soruyu şöyle de sorayım: Seçime katılanlar arasında Fatih Erbakan dışında, üç bakanlığın, yabancı vesayetinde olduğunu söyleyen var mı?

***

Sağlık Bakanlığı'ndaki vesayeti çok yazdım. AKP iktidarı, Türkiye'yi Dünya Sağlık Örgütü'nün kobay ülkesi haline getirmiştir. (Ayrıntılı bilgi "Karekodlu Vatandaş" adlı kitabımda mevcuttur.)

Fullbright bursu ile ilgili anlaşma ise ABD'ye gönderilecek öğrencilerin ABD tarafından seçilmesine dayalıdır. Çünkü kurulan komisyonun başkanı ABD Büyükelçisi'dir ve kararlarda eşitlik haline başkanın oyu esas alınır! Bu da ciddi bir vesayettir ama eğitimin tümünü kapsamaz. Bunu daha önce ayrıntılarıyla yazmıştım.

Tarım politikalarındaki vesayeti de bu sütunda çok inceledim ama bazı hatırlatmalar yapayım...

***

Kendi bakanlığına temizlik malzemesi sattığı anlaşılınca istifa etmek zorunda kalan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşmamıza uluslararası yatırımların dahil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı olarak farklı tavizler uygulamayı hedefliyoruz." demişti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise buğday ithalatı için belirlenen alım fiyatının Türkiye`de yerli üretim için belirlenen taban alım fiyatından yüksek olduğuna işaret ederek, Türkiye`deki çiftçiden esirgenen desteğin başka ülke çiftçilerine verildiğini söylemişti.

Tarım Bakanlığı'nın İnternet sitesinde halen yayında olan bir haber var... 19 Nisan 2019 tarihli habere göre "Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Türkiye arasında uzun vadeli işbirliği tesis etmek üzere 10-11 Nisan 2019 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde bir çalıştay yapıldı. Türkiye ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında tarımsal kalkınma alanlarında iş birliği protokolü imzalandı."

***

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılında "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri, hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin yüzde 10'unu karşılayacağını öngörmektedir. Bu itibarla Türkiye'de de yapay et konusuna ilişkin çalışmalar sürmektedir" dedi.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, her gün koyun eti güzellemesi yapıyor; "Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir." diyor... "Büyükbaş hayvanları, yapay ete geçiş için yok ediyoruz" diyemediği için mi böyle konuşuyor acaba?

Çünkü eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, 9 Mart 2021 günü Hürriyet'e konuşmuş ve "Ülkedeki büyükbaş sayısını artırmayalım. Yem masrafı yüksek. Kullanılan tonlarca su var. Karbon salınımı çok fazla. Küçükbaş sayımızı artıralım. Destekleri bu yönde verelim istiyoruz." demişti.

Sonuç olarak Fatih Erbakan'ın tek başına ortaya koyacağı irade, üç bakanlıktaki yabancı vesayeti önleyemez. Bunun için iktidara aday olanların tamamının milli irade sahibi olması gerekir!

NOT: Bu yazıyı, 3 Mayıs Türkçülük gününe ithaf ediyorum...