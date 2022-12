Koyunları çalınan Sinoplu besici: zararım yaklaşık 200 bin TL

Sinop’taki hayvan hırsızlığı olayı, Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyünde 28 Kasım gecesi yaşandı. İddiaya göre hırsızlar, Yücel Öztürk’ün beslediği 400 koyundan 50’sini gece saatlerinde bir kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı.



"TÜM RESMİ KURUMLARA BİLDİRDİM, SONUÇ ALAMADIK"



Yücel Öztürk, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Nisan ayı gibi, baba ocağı olan Erfelek Hüremşah köyüne gelerek 400 canlı hayvanın üzerinde hayvan alımı yaptım. Yaklaşık 6 ay civarında, mera alanı olan burada bulunduk. Geçen hafta pazartesiyi salıyı bağlayan gece, 28-29 Kasım gecesi, köyümüzde bulunan ahır ve ağılda 50 tane civarında canlı hayvan çalınarak yok oldu. Bir haftalık süreçten sonra aramaya başladık. Aynı gün aramaya başladık ama herhangi bir sonuç alamadık. Herkese bildirdim bunu, tüm resmi kurumlara bildirdim. Ama hâlâ bir sonuç alamadık. Maddi zararım yaklaşık 200 bin TL civarında. Ben, devletten hiçbir maddi manevi destek almadan bu konuma geldim. Bu konumda da hiçbir girişimde bulunmadım. Tamamen kendi bütçemle 1 milyon TL gibi bir yatırım yaptım. Bunun ufku olduğunda 5 milyon TL civarında düşünüyordum. Öyle bir bütçeye sahiptim ama şu an bazı ekonomik konuları da göz önünde bulundurarak… Hayvan, et, yem; hiçbir denge yok. Koyun eti, özellikle en ucuz et. En pahalı yem."