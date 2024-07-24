KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?

Kaynak: Haber Merkezi
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM'nin açıkladığı 2024 yılı KPSS Ortaöğretim sınav takvimine göre, lise düzeyindeki kamu personeli adaylarının başvuruları 18 Temmuz'da başladı ve 30 Temmuz'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim düzeyi için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, lise düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu önemli sınav için 18 Temmuz itibarıyla başvurularını yapmaya başladılar ve süreç 30 Temmuz'da sona erecek.

İki yılda bir organize edilen KPSS ortaöğretim sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Sınav, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 4 Ekim 2024'te adayların erişimine açılacak.

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