Devlet memurluğu ve KPSS’de belli bir yaş sınırı olup olmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, KPSS yaş sınırı nedir? KPSS devlet memurluğu için yaş sınırı var mı?

KPSS YAŞ SINIRI NEDİR?

Geçerli meslek olarak en önemli meslek grupları içerisinde devlet memurluğu gelir. Öncelikle KPSS sınavına girmek ve belirli bir puan almak önemlidir. Bu kapsamda yaş sınırı aranmaktadır.

Devlet memurunda yaş sınırı olması ile beraber aynı zamanda KPSS konusunda da belirli bir yaş sınırı gibi öne çıkar. Genel olarak 18 yaşından büyük kişiler KPSS sınavına girme hakkını elde edebilir. Burada önemli olan en az lise mezunu olmaktır. Aynı zamanda üst sınır için KPSS yaş sınırı yer almaz.

Özellikle devlet memurluğu kapsamına çoğu meslek grubu üzerinden yaş sınırı olmadan KPSS'ye giriş yaparak devlet memuru olma imkanı elde edilebilir. Ancak askeriye, polis ya da bu gibi farklı meslek grupları doğrultusunda 35 ya da 40 gibi yaş sınırları olduğunu söylemek gerekir. Bu durum yapılacak olan mesleğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

DEVLET MEMURU YAŞ SINIRI VAR MI?

En çok tercih edilen ve önemli, saygı duyulan meslek gruplarından biri olarak devlet memurluğu gelir. Üstelik garanti bir meslek olarak bilindiği için günümüzde pek çok genç devlet memuru olabilmek için mücadele veriyor. Bu kapsamda devlet memuru olabilmek için bazı şartların yanında, aynı zamanda yaş sınırı bulunur.

Genel olarak 18 yaşını dolduran herkes devlet memuru olabilmek için başvuru gerçekleştirebilir. Ancak bir meslek ya da sanat okulunu bitiren kişiler için ise yaş sınırı şu an 15 olarak öne çıkar. Bu kapsamda Türk Medeni Kanununun 12 maddesine dayanarak, kazai rüşt kararı alma şartı üzerinden devlet memuru olmak mümkün. Aynı zamanda üst yaş sınırı olarak ise 35 ya da 40 yaş olduğunu ifade etmek gerekir.

MEMURLUK GENEL ATAMADA YAŞ SINIRI VAR MI?

Birçok memurluk üzerinden genelde 35 veya 40 yaş sınırı ön plana çıkar. Ancak bunun yanı sıra 657 sayılı devlet memuru kanunu kapsamındaki 40 maddeye göre, altı üst yaş sınırı getirilmeyen her türlü devlet memurluğu başvuru hakkı bulunmaktadır. Özellikle fiziki açıdan bazı koşul ve şartları yerine getirilmesi gereken meslek grupları dışında, herhangi bir üst yaş sınırı olmadığını söylemek mümkün. Ancak bunun dışında lise mezunu olunması ile beraber en az 18 yaşında olmak memurluk konusunda bir sınırdır.