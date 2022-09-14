﻿Kral 3 Charles'a biat edenler...

Papua Yeni Gine, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biat ettiğini bildirdi.

Başkent Port Moresby'da düzenlenen resmi törenlerde 3. Charles, Papua Yeni Gine Devlet Başkanı ilan edildi.

Törene Genel Vali Bob Dadae ve Başbakan James Marape'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Marape, törende yaptığı konuşmada 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ve tahtın Kral 3. Charles'a geçtiğini kabul etmek için toplandıklarını vurgulayarak 3. Charles'a biatını açıkladı.

Başbakan Marape'nin Papua Yeni Gine'nin 47. bağımsızlık yıl dönümü olan 16 Eylül'de Charles ile görüşmesi bekleniyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.

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Bu ajans haberini okuyunca, "İngiltere kraliçesine veya şimdi kralına biat edenler, sadece adı geçen ülkeler mi?" diye düşündüm...

Zira "Büyük Sıfırlama" denilen ve "kapitalizmi yeniden yapılandırmak" olarak sunulan programın sahibi, Dünya Ekonomik Forumu direktörü Klaus Schwab ile birlikte Kral 3.Charles'tır.

"Büyük Sıfırlama"yı "pandemi" ile ilişkilendiren de doğrudan kendileridir. Tabii "pandemi"nin "Büyük Sıfırlama" için bir "fırsat" olduğunu söylediler. Yalnız konuyla ilgili "komplo teorisi" denilen ne kadar iddia varsa, tamamının kaynağı, "Büyük Sıfırlama"nın yayın organı The Economist dergisidir...

Bu itibarla, önceden The Economist dergisinde yaşanacağı ilan edilen olayların birer "gelecek öngörüsü" değil "proje" olduğuna dair görüşler, "komplo teorisi" iddiasıyla geçiştirilemez...

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Her neyse, dünyayı yeniden kurgulamaya soyunanların liderliğini, Kral 3. Charles yapmaktadır. Dolayısıyla, Charles'a biat edenler, sadece Papua Yeni Gine gibi İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkeler değil, "Büyük Sıfırlama"ya hizmet eden bütün ülkelerin yöneticileridir!

İlaç şirketlerinin finanse ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nün politikalarını uygulayanların tamamı, aslında Kral 3. Charles'a biat etmiştir...

Bu tespite itiraz edenler, "Dünya Ekonomik Forumu'nun ülkeler üzerinde bir yetkisi yok ki..." diyor...

Yanlış yöntemler ve aşırı doz ilaçlardan oluşan tedavi şemasını ve hiçbir faydası olmadığı anlaşılan deneysel sıvıları tavsiye eden, küresel ölçekte "aşı pasaportu" diye bir uygulama başlatılmasına yol açan Dünya Sağlık Örgütü'nün de ülkeler üzerinde bir yetkisi yok ama bütün ülkeler, talimatları harfiyen yerine getirdi değil mi?

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"Büyük Sıfırlama" ideolojisine katkıda bulunan Yuval Noah Harari de "İnsanlar artık ekonomiye yararlı olmadığında ne yapacağımıza İncil'de bir yanıtımız yok. Tamamen yeni ideolojilere ve yeni dinlere ihtiyacımız var. Bu yeni dinin Silikon Vadisi'nden veya Bangalore'den çıkması muhtemeldir. Ortadoğu'dan değil... Ve muhtemelen insanlara teknolojiye dayalı vizyonlar verecekler. Eski dinlerin vaat ettiği mutluluk, adalet ve hatta sonsuz yaşamı, burada teknolojinin yardımıyla Dünya'da verecekler, ölümden sonra doğaüstü bir varlık değil." diyor zaten... Harari, Dünya Ekonomik Forumu'nun danışmanıdır!

"Modern teknolojilerin insan emeğini ekonomik ve askerî olarak 'gereksiz' hale getirdiği göz önüne alındığında, 21. yüzyılın başlarında nüfusun büyük çoğunluğuna ihtiyacımız yok" diyen de odur...

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Kısacası, Dünya Sağlık Örgütü'ne biat edenler, Dünya Ekonomik Forumu'na ve Kral 3. Charles'a biat etmiştir...

Kraliçe ölmeden veya öldüğü ilan edilmeden önce İngiltere'ye koşanlar, zaten İngiliz istihbarat üniversitesi Exeter'de yetiştirilenlerdir. Sorun şu ki "gereksiz" sayılan kitleler, "Büyük Sıfırlama"ya biat edenleri hâlâ "yerli ve milli" zannediyor...