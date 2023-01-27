Madrid'in kralı Real Madrid. Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı

İspanya Kral Kupası yanı finalindeki Madrid derbisi büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda attığı gollerle Real Madrid kazandı. Real Madrid, Atletico Madrid'i 3-1 yendi.

Atletico Madrid, 19. dakikada Morata ile öne geçti ve ilk yarıyı önde bitirdi.

Real Madrid, 79. dakikada Rodrygo ile beraberliği sağlayınca maç uzatmaya gitti.

Savic, 99. dakikada kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid sahada 10 kişi kaldı.

Ataklarını sıklaştıran Real Madrid 104. dakikada golcüsü Benzema ile öne geçti.

120. dakikada bu kez Vinicius sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.