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  • Madrid'in kralı Real Madrid. Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı

Madrid'in kralı Real Madrid. Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'i deviren Real Madrid finale çıktı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 04:50
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Kral Kupası'nda Real Madrid-Atletico Madrid kapıştı

Madrid'in kralı Real Madrid. Atletico Madrid uzatmalarda yıkıldı
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İspanya Kral Kupası yanı finalindeki Madrid derbisi büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda attığı gollerle Real Madrid kazandı. Real Madrid, Atletico Madrid'i 3-1 yendi.

Atletico Madrid, 19. dakikada Morata ile öne geçti ve ilk yarıyı önde bitirdi.

Real Madrid, 79. dakikada Rodrygo ile beraberliği sağlayınca maç uzatmaya gitti.

Savic, 99. dakikada kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid sahada 10 kişi kaldı.

Ataklarını sıklaştıran Real Madrid 104. dakikada golcüsü Benzema ile öne geçti.

120. dakikada bu kez Vinicius sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.

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Bo
27.01.2023 05:03
Malesef... Etki etmiyor artık... Bak anayasa ne diyor  
 
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