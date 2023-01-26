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Real Madridli Vinicius'u iple boynundan astılar! Neo Nazilerin nefret pankartı derbi öncesi ülkeyi karıştırdı

"Madrid, Real'den nefret ediyor." İspanya'yı karıştıran olay! Atletico Madrid'in neo-nazi taraftar grubu, hem ırkçı pankartı hem de Vinicius'u sembolize eden bir figürü köprüye astı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:33
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Madrid derbisi öncesi olay pankart ülkeyi karıştırdı

Real Madridli Vinicius'u iple boynundan astılar! Neo Nazilerin nefret pankartı derbi öncesi ülkeyi karıştırdı
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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesinde yaşanan ırkçılık içerikli bazı eylemler, ülkede tartışmalara neden oldu.
Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında IFEMA Fuar Alanındaki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret eder." yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek, köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı.


İspanya basınında, söz konusu ırkçı eylemi, Atletico Madrid'in aşırılık yanlısı "Frente Atletico" adlı taraftar grubunun gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu taraftar grubunun, hafta içinde Madrid'in farklı noktalarında da benzer içerikte eylemlere adının karıştığı belirtilerek, İspanya Futbol Federasyonunun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.
Santiago Bernabeu Stadı'nda Madrid takımları arasında oynanacak derbi, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

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