Kraliyet ailesinin gündemi yasak aşk. Ooo neler olmuş neler...

Del Burgo’nun Letizia’nın kız kardeşi Telma Ortiz ile evlenmeden önce Letizia ile aşk yaşadıkları Del Burgo’nun kısa bir süre önce piyasaya çıkan “Letizia ve Ben” isimli kitapta ifşa oldu. Kraliçenin eski eniştesiyle ilişkisinin Kral Felipe ile 2004’te evlendikten sonra da devam ettiği belirtildi.

Del Burgo’nun yıllar sonra neden böyle ifşada bulunduğu ülkede tartışılırken X’te paylaştığı Kraliçe Letizia’nın bir fotoğrafı da tartışmayı alevlendirdi.

Del Burgo hafta sonu X’te, Letizia’nın Felipe’den olan iki kızından birine hamileyken çekilmiş bir selfiesini gösterdiği iddia edilen bir görsel paylaşarak tansiyonu yükseltti.

ÖLÜM TEHDİDİ ALMIŞ

Mesajda, “Aşkım. Senin paşmina şalını giyiyorum. Seni yanımda hissetmek gibi. Bana iyi bakıyor. Beni koruyor. Birbirimizi tekrar görene kadar saatleri sayıyorum. Seni seviyorum. Çık git buradan. Senin” ifadeleri yer alıyordu.

Bu görsel kısa bir süre sonra silinirken, Del Burgo, “Silinen paylaşımlarından tek bir virgülü bile değiştirmeyeceğim. Beni öldürmekle tehdit edenlere karşı bir garezim yok. Gururlu değilim fakat gerçek bu. Ben sadece tek bir krala inanıyorum o da Nazaretli İsa’dır, beni yargılayacak olan da odur” diye devam etti.

Del Burgo, kendisini kimin ölümle tehdit ettiğini ise söylemedi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Del Burgo’yu eleştirirken, kendi amaçları doğrultusunda Letizia’nın mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek kraliyet ailesine destek verdi.