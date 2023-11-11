Ünlü modacı kreatif direktörlüğüne getirildikten dokuz gün sonra hayatını kaybetti

Davide Renne’nin ölüm nedeni bilinmiyor ancak Moschino'nun ana şirketi Aeffe, "ani bir hastalıktan" söz ederek cuma günü Milano'da öldüğünü söyledi.

BBC'nin haberine göre, Renne daha önce yaklaşık 20 yıl boyunca çalıştığı Gucci'de kadın giyim bölümünün başındaydı.

Aeffe'nin başkanı MassimoFerretti şunları söyledi:

Bu dramatik zamanda yaşadığımız acıyı anlatacak kelime yok. Davide, çok kısa bir süreliğine aramızda olmasına rağmen, kendisini hemen sevdirmeyi ve saygı duymayı başardı. Bugün onun hayal gücünün ve yaratıcılığının yalnızca hayal ettiği şeyleri sürdürme sorumluluğu bize kaldı.

Renne'nin Moschino'nun kreatif direktörlüğüne ekim ayında getirildi ve Moschino için ilk koleksiyonunu Şubat ayında Milano Moda Haftası'nda sergileyecekti.

Moda endüstrisindeki birçok ünlü isim sosyal medyada taziyelerini paylaştı ve Renne'nin Instagram gönderilerine pek çok yorum yapıldı.