2024 modası bizi 1994 yılına bakın nasıl götürdü

Yüksek moda, 2023-24 Sonbahar/ Kış sezonunda geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuğun en çarpıcı durağı ise Claudia Schiffer ve Versace ikilisi.

Markanın 2024 İlkbahar/Yaz defilesinde podyuma çıkan efsanevi model, Instagram paylaşımıyla bizi 30 yıl geriye, 1994’ün Paris’ine götürdü.

Versace, '94 Sonbahar koleksiyonundan pembe balıkçı yaka triko kazağı, altın ışıltılı etekle kombinledi ve metalik çizmelerle stilini tamamladı.

Böylece zıtlıkların uyumunu gözler önüne serdi. Schiffer, 90’ların metalik etek ve triko modasının geri döndüğünü duyurdu.

Sezonun podyumları da bu haberi doğruladı. Danimarkalı tasarımcı Stine Goya, 2023-24 Sonbahar/Kış defilesinde ışıltılı eteği, kapüşonlu üst ve gri altın renkli topuklularla tamamladı ve iki rengin şakacı uyumunu vurguladı.

Jil Sander, Khaite ve Forte Forte de bu modaya destek vererek ışıltının ve retro etkisinin gücünü ortaya koydu.

MSGM ise işlemeli mini eteği, yapay kürk üstle birleştirerek cesur bir tavır sergiledi ve yeni stil ilhamları verdi.