Kredi değerlendirme kuruluşundan Türk bankaları değerlendirmesi: Toparlanma bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının marjlarında 2023 yılının ikinci yarısında bir miktar toparlanma beklendiğini açıkladı.

Kredi değerlendirme kuruluşundan Türk bankaları değerlendirmesi: Toparlanma bekliyoruz

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları için izleme raporunu yayımladı.

Karar’ın haberine göre, Yayımlanan raporda, Türk bankalarının kredi büyümesinin 2023'ün ikinci çeyreğinde daha da yavaşladığını belirtirken; düzenleyici tedbirler göz önüne alındığında büyümenin 2023'ün ikinci yarısında zayıf kalmasını beklediklerini ifade etti. Fitch, yetkililerin politika değişikliği kapsamında bazı tedbirleri gevşetmesi, bankaların kredi verme iştahını koruyacağını belirtti.

BİR MİKTAR TOPARLANMA BEKLENİYOR

Fitch, bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlık oranının, büyük ticari kazançlar ve ücretler nedeniyle marj daralmasına rağmen 2023'ün ikinci çeyreğinde iyileşme gösterdiğini kaydetti. Rapora göre; TL mevduatları üzerindeki fiyat baskısına rağmen, yüksek kredi getirileri ve TÜFE kaynaklı kazançlar nedeniyle marjların 2023'ün ikinci yarısında bir miktar toparlanması bekleniyor.

Fitch, kur korumalı mevduat uygulamasının kademeli olarak sona ermesi nedeniyle bankaların yabancı para mevduat paylarının ikinci yarıda önemli ölçüde artmasını beklemediklerini belirtti.

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