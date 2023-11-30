Kredi kartı kullanımında büyük artış

Ekim ayında Kredi kartları ve banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde geçen yıla göre yaşanan artış yüzde 122 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kredi kartı kullanımında büyük artış

Kredi kartı ve banka kartları kullanımında kritik artış...Enflasyondaki artışla birlikte her iki kartı kullanımında büyük artış yaşandı. Hem de öyle bir artış yaşandı ki, ekim ayındaki kredi kartı kullanmı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 olarak açıklandı. Kartlı ödemelerin 683,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 137,3 milyar lirasında banka kartları, 15,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

BANKALARARASI KART MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Verilere göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 113,9 milyon, banka kartı sayısı 186,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 85,8 milyon adet oldu. Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 12, ön ödemeli kart adedi ise yüzde 25 arttı. Toplam kart sayısı ise 385,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 683,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 137,3 milyar lirasında banka kartları, 15,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİ YÜZDE 129 ARTTI

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 olarak belirlendi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1,4 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 789,9 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 548,5 milyon adedinde banka kartları, 100,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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