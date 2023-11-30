Binali Yıldırım yemek giderlerini İBB'ye ödetmiş. Soylu döneminde el konulan belgelerde ortaya çıktı

Halk TV’den Ali Macit’in haberine göre, 2019 yılında Cumhur İttifakının İBB adayı olan Binali Yıldırım, adaylık döneminde verdiği yemek organizasyonlarının giderlerini İBB’ye ödetmiş.

Halk TV’nin ulaştığı İBB tarafından ortaya çıkarılan ve Soylu döneminde el konulan yolsuzluk belgelerinde AKP’nin İBB Başkanı Adayı Binali Yıldırım adına İBB’nin İştirak Şirketlerinin kullanıldığı tespit edildi.

BİR HAFTADA 3 MİLYON TL

İBB’nin iştirak şirketlerinden olan İSFALT A.Ş, ve İSKİ, 24 Mart 2019’da, 5 bin 500 kişiye 550 bin TL’lik yemek verdiği ortaya çıktı. Ertesi gün İSTGÜVEN A.Ş, 3 bin 825 kişiye 383 bin TL’lik, 26 Mart’ta İSKİ ve İGDAŞ 3 bin 250 kişiye yemek verdi ve bu yemeğe 354 bin TL ödendi.

İSKİ’nin öğle yemeğinine açıklama olarak da ‘Vefa Yemeği’ olduğu belirtildi. 27 Mart’ta İSPER ve BELBİM 2 bin 850 kişiye, 285 bin TL’lik yemek verdi.

28 Mart’ta Boğaziçi Yönetim, 4 bin kişiye 400 bin TL’lik ve 29 Mart’ta İSTGÜVEN 5 bin kişiye 500 bin TL’lik yemek verdi.

Seçimden bir gün önce ise İSPER, 11 bin 250 kişiye 1 milyar 250 bin TL’ye, il ve ilçe teşkilatlarına sandviç aldı.

Toplam bir haftada 3 milyon 587 bin TL’lik harcama yapıldı.

BİNALİ BEYİN KORUMALARI, KARTAL ANADOLU İMAM HATİP...

Yine 2019 yılında İBB’ye ait Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Galata Kulesi, Hıdiv Kasrı, Miniatürk, Çadır Köşk, Malta Köşkü, Beyaz Köşk, Küçük Çamlıca, Gülhane, Paşa Limanı, Sarı Köşk gibi mekanların usulsüz kullandığı belirlendi.

Öte yandan etkinlerdeki açıklama kısmında “seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler catering, vefa buluşma yemeği, miting, Kartal A.İ.L., Beyaz Gezi VİP, fuar yemeği, Ak Parti Grup, Binali Bey, Binali Beyin korumaları ve Beşiktaş İlçe Teşkilatı” gibi açıklamalar yapıldı.

İBB’nin müfettişleri bu yapılanlar ile ilgili, “Elde olunan ilk bilgi ve belgeler ışığında, kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği kanısı oluşmuştur.” dedi.