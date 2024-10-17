Kredi kartı limit vergisinde yeni teklif! AKP’li vekillerden Şimşek’e kademeli sistem önerisi

AKP'nin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifinde dikkat çeken maddelerden biri ise limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınması olmuştu. Gelen tepkiler üzerine maddenin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Erdoğan, tarafından da düzenleme ertelendi. Türkiye gazetesinin özel haberine göre ise Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı istişare toplantısında AKP’li vekillerden ‘1 milyon limiti olandan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay olsun’ şeklinde teklif masaya geldi.

HER BİR KART BAŞINA 750 TL ALINACAKTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kanun teklifi gündemdeki yerini koruyor. Toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifinde limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınması tepkilere neden olmuştu.

TEPKİLER SONRASI ERTELENDİ

Gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz” söyleminde bulunurken teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırılığını belirtti. Güler, Erdoğan’ın talimatıyla "Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" demişti.

Savunma Sanayi Fonu teklifine erteleme

“1 MİLYON LİMİTİ OLANDAN 10 BİN LİRA ALINSIN”

Türkiye Gazetesi’nin kaynaklarına göre Bakan Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Kredi kartı limit tartışmalarına ilişkin ise AKP’li vekillerden Şimşek’in masasına teklifle geldi. AK Partili vekiller “Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik, neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi? Alınacaksa kıstas 100 bin değil, daha yüksek olması gerekmiyor muydu? 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın” şeklinde önerge geldi. Savunma sanayii için destek paketinin ne kadar elzem olduğunun önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılma kararı alındığı da belirtildi.