Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, “Kamuya açık olan ve olmayan çok sayıda görüşme yapılıyor. İki lider arasında bu telefon görüşmesi de Başkan Putin’in daha önce duyurduğu uluslararası bir görüşme” ifadelerini kullandı. Peskov, görüşmeye ilişkin detayların daha sonra açıklanacağını sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin, “Talepler karşılandığında Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönecek” dedi. Rusya’nın bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini aktaran Rus Sözcü, “Rusya, anlaşmaya dönmeye hazır. Rusya’ya ilişkin kısımlar uygulanmalı. Ancak şu ana kadar bu yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından nisan ayında başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması birçok kez askıya alınmış, daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşma 17 Temmuz’da sona erecekti ancak Rusya anlaşma süresinin dolmasına saatler kala anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.