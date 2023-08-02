Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Talepler karşılandığında Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönecek” dedi.

KAYNAK: İHA
Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, “Kamuya açık olan ve olmayan çok sayıda görüşme yapılıyor. İki lider arasında bu telefon görüşmesi de Başkan Putin’in daha önce duyurduğu uluslararası bir görüşme” ifadelerini kullandı. Peskov, görüşmeye ilişkin detayların daha sonra açıklanacağını sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin, “Talepler karşılandığında Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönecek” dedi. Rusya’nın bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini aktaran Rus Sözcü, “Rusya, anlaşmaya dönmeye hazır. Rusya’ya ilişkin kısımlar uygulanmalı. Ancak şu ana kadar bu yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından nisan ayında başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması birçok kez askıya alınmış, daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşma 17 Temmuz’da sona erecekti ancak Rusya anlaşma süresinin dolmasına saatler kala anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na Soros’lu mesaj Siyaset
Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na Soros’lu mesaj
Zehir tacirlerine operasyon Güncel
Zehir tacirlerine operasyon
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmenin anlamı nedir?
Senegal'de TikTok uygulamasına erişim engeli Dünya
Senegal'de TikTok uygulamasına erişim engeli
Bir ülkede TikTok'a erişim engellendi Teknoloji - Otomotiv
Bir ülkede TikTok'a erişim engellendi
Kocaeli’de 10 bin makaron yakalandı Yaşam
Kocaeli’de 10 bin makaron yakalandı
İkizdere’nin tarihi gün yüzüne çıkartılıyor Kültür Sanat
İkizdere’nin tarihi gün yüzüne çıkartılıyor