Frengide faydalıdır. İşte müshil etkisine neden olan mucize ot

Celil Kurşun
Frengide faydalıdır. İşte müshil etkisine neden olan mucize ot
Frengide faydalı olan ve müshil etkisine neden olan mahmude otu ortaya çıktı.

Doğal ve sağlıklı beslenme, insanların sağlık problemlerine karşı doğal gıdalara yönelmesini sağlayan bir trenddir.

Mahmude otu, bu trendin bir parçası olarak dikkat çeken ve krengi tedavisinde ve müshil olarak kullanılan bir bitkidir.

Mahmude otu, Anadolu ve Suriye’de bulunan, sarmaşık gibi sarılan, çok yıllık, sütlü bir bitkidir. Ait olduğu çitsarmaşığıgiller familyasının diğer üyeleri gibi beyaz ve sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Bitkinin meyvesi iki gözlü, dört tohumlu bir kapsül şeklindedir. Kökü ise kalın ve uzundur. Kökünde nişasta, tanen, müsilaj ve “skammonyum” adlı bir madde bulunur. Bu madde, bitkinin evde ilaç olarak kullanılmamasını gerektiren bir tahriş edicidir.

FAYDALARI

Mahmude otunun faydası, kalın bağırsaklara etki ederek müshil görevi görmesi ve frengi hastalığına iyi gelmesidir. Kabızlık sorunu olanlara yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Mahmude otunun kullanım şekli, bitkinin yaprak ve çiçeklerinin kaynar suya konarak çay gibi demlenmesidir. Bir yemek kaşığı (10-15 gram) kadar bitki, bir litre suya katılır ve 15 dakika bekletilir. Sonra gün boyunca içilir.

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