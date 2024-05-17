Kripto borsasından kripto yasa değerlendirmesi

Ekosistem paydaşları yasa teklifine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı. Chainalysis verilerine göre dünyanın en büyük dördüncü kripto para pazarı olan Türkiye’de, ekosistemin ve kripto para borsalarının uzun süredir yakından takip ettiği 19 maddeden oluşan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin de üzerinde titizlikle durduğu konulardan biri olan ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Kara Para Aklamayı Önleme (AML) tedbirleriyle ilişkili gri listeden çıkmasını da kolaylaştıracağı bilinen kripto para yasasına ilişkin ilk değerlendirme Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez’den geldi.

Kafkas Sönmez, başlangıç beklentilerine yanıt veren kripto yasası teklifini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

“Türkiye kriptoda öncü olduğunu hukuki açıdan da kanıtladı”

TBMM Başkanlığı’na sunulan Türkiye kripto para yasası teklifi, genel açılarıyla dijital varlıkların düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin çerçeveyi çizerken, dijital varlık sahipliğinin, dijital varlık hizmeti sunmanın, hizmet sağlayıcıların yasal yükümlülüklerinin ana hatlarını da belirliyor.

Yeni bir regülatif çerçeve oluştururken en zorlayıcı noktalardan birinin tanımlamalar olduğunu kaydeden Kafkas Sönmez, “Söz konusu yasa, ülkemizde geçtiğimiz dönemlerde yapılmış öncü çalışmaları birkaç adım ileri taşıyarak dijital varlık ve kripto para birimlerine ilişkin genel düzenleyici çerçeveyi oluşturuyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bu konudaki tartışmalar sürerken, Türkiye’nin küresele kıyasla çok hızlı bir biçimde yürürlüğe aldığı bu yasa tasarısı, ülkemizin pazar payına yakışır bir biçimde, kriptoda öncü olduğunu hukuki açıdan da kanıtlıyor. Yasaklayıcı değil, düzenleyici olan bu yasanın ekosistemdeki fırsatların açığa çıkmasını kolaylaştıracağına, ülkemizin kriptodaki bölge liderliği potansiyeline daha fazla katkıda bulunacağına inancımız tam” dedi.

“Yapıcı rekabeti artıracak, güveni tesis edecek, değeri büyütecek”

Sunulan kanun teklifinin kripto para regülasyonu açısından oldukça önemli bir başlangıç noktası olduğuna dikkat çeken Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Türkiye küresel oyuncular açısından her zaman cazip bir pazar oldu. Bu yasa tasarısı, bu cazibenin sınırlarını genişletiyor. Yerli ve yabancı kripto para borsalarını, blokzinciri geliştiricileri, yeni nesil varlık hizmeti sunan şirketleri ve hatta geleneksel finansı ortak ve yapıcı bir rekabet kulvarının içine dahil ediyor. Yeni yasa, tüm oyuncular için inovasyonun, kullanıcı deneyiminin, kullanıcı hizmetlerindeki mükemmelliğin, deneyim odaklı işbirliklerinin farklılaştırıcı olacağı, adil bir zemin oluşturuyor. Kripto para borsalarına ve diğer paydaşlara resmi kurumlar ve geleneksel finans kuruluşları gözünde itibar ve tanınırlık kazandıran bu gelişme, ekosistemin bütünü için bir güven ortamı oluşmasına zemin hazırlayarak kamuoyu algısını da olumlu yönde şekillendiriyor. Artık Türkiye’de kripto ve blokzinciri odaklı projeler için yepyeni bir dönem başlıyor ve bu dönem, herkes için katma değeri büyütecek” diye konuştu.

“2 bin 500’e yakın adli vakanın çözümünde işbirliği yaptık”

Karşılıklı fikir alışverişi ve birlikte çalışma esasıyla atılan ilerlemeci adımlara daima ön sırada eşlik ettiklerini kaydeden Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gate.TR olarak ekosistem buluşmalarımızda, kanaat önderleri ve diğer temsilcilerle gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde, paranın olduğu yerde hukukun olması gerektiğini, yasanın güvenin teminatı olacağını vurguladık. Gate.TR, bu konudaki işbirliği yanlısı tavrını, yasa çıkmadan önceki eylemlerinde de gösterdi. Yalnızca 2023 yılında 2.500’e yakın adli vakanın çözümünde kamu kurumlarıyla birlikte çalıştık. Türkiye kripto pazarının kalıcı paydaşlarından biri olarak, bu başlangıcın getireceği yeni gelişmelere de öncülük etmek için hazır ve heyecanlı olduğumuzu vurgulamak isteriz. TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni kripto para yasa teklifinin hazırlanması sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”