Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor
Hazar Group Savunma Havacılık Uzay Sanayi A.Ş, Bursa’da 5 yıldızlı bir otelle turizm sektöründe işbirliği kuruyor.

Hazar Group Savunma Havacılık Uzay Sanayi A.Ş, işkoluna her geçen gün bir yenisi daha ekliyor.

Bünyesinde 17 firma ve 2 holding kuruluşu olan Hazar Group’un bu sefer ki durağı yeni bir sektör olarak turizm ve otelcilik ekleniyor.

Savunma Sanayi Gazetesi’nin haberine göre Hazar Group Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Yıldırım, yakın zamanda Bursa'da Hotel Mingo ismiyle faaliyete geçecek olana yeni otellerinin savunma sanayi sektörü firmaları başta olmak üzere bürokrasi, siyaset ve iş dünyasının Bursa’da ilgi odağı haline geleceği bir yatırımı içerdiğini ifade etti.

Yıldırım, bu projesinin Türkiye için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, Hotel Mingo markası ismi altında Bursa’nın en işlek ulaşım merkezinde açılacak otelin hizmet yelpazesinin çok geniş bir ağı içerdiğini dile getirdi.

Yıldırım bunun yanında ayrıca Hotel Mingo Sapanca Bungalov Otel projesini de hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

İki ayrı proje için 230 milyon TL yatırım yapacaklarını söyleyen Yıldırım, Bursa projesinde 75 oda ve 190 yatak yer olacağını, Sapanca Bungalov Otel projesinin ise 120 evden oluşacağını söyledi.

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