Kripto paralarda yükseliş rüzgarı esiyor

Tuncay Özülü
Kripto paralarda yükseliş rüzgarı esiyor
Kripto para piyasalarında yukarı yönlü seyir tüm hızıyla devam ediyor. Bitcoin ETF’lerine sürekli girişlerin yapılması kripto paraları yukarı yönlü destekliyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin 51.788 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin bugün TSİ 15.55’te 51.575 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’de görülen yükselişlerin etkisiyle altcoinlerde de yükselişler hızlanmaya devam ediyor.

Altcoinler grubuhn en büyüğü olan Ethereum 2.762 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ethereum, aynı saat diliminde 2.739 dolar seviyesinde yukarı yönlü primlenmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalar üzerinde de etkili oluyor.

Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi.

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.

İlgili Haberler
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta ortak projesini açıkladı
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta ortak projesini açıkladı
Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri Başladı
Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri Başladı
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Son Haberler
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş Gündem
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı Ekonomi
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı
Fasulye Diblesi Tarifi Yerel Haberler
Fasulye Diblesi Tarifi
Afganistan'da toplu mezar bulundu Dünya
Afganistan'da toplu mezar bulundu
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı Spor
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması Sağlık
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli Gündem
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli