Kripto paralarda yükseliş rüzgarı esiyor

Lider kripto para birimi Bitcoin 51.788 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin bugün TSİ 15.55’te 51.575 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’de görülen yükselişlerin etkisiyle altcoinlerde de yükselişler hızlanmaya devam ediyor.

Altcoinler grubuhn en büyüğü olan Ethereum 2.762 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ethereum, aynı saat diliminde 2.739 dolar seviyesinde yukarı yönlü primlenmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalar üzerinde de etkili oluyor.

Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi.

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.