Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri Başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri Başladı
Türkiye'nin öncü kripto varlık platformu Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitimlerine yoğun ilgi ile başladı.

Hafta içi üç gün online olarak gerçekleşecek eğitimlerin ilk haftasında, Finansal Okuryazarlık, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan ve Dijital Ürünleşme ve Sanat konuları ele alındı.

Online gerçekleştirilecek eğitimlere aktif olarak katılma şartı sunulurken, program, kripto, NFT, blok zincir, dijital cüzdan, bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji içine alacak.

Programa katılanlar Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitim almış olacaklar.

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Binance olarak, teknoloji, Web 3.0, kripto varlıklar ve blok zincir alanlarında engelleri kaldırmak, kadınları güçlendirmek ve onlara büyüme fırsatları sunmak konusunda kararlı olduklarını, eğitim, mentorluk ve topluluk oluşturma yoluyla sadece değişimi ilham vermekle kalmadığını aynı zamanda teknoloji endüstrisinin evrimine aktif bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ise, Web3 birçok kadının blok zincir ve kripto alanında varlık göstermesine imkan sağladığını Web3, blok zincir ve kripto alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğine ulaşabileceklerini dile getirdi.

İlk etapta kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Binance Blockchain Week’te duyurulan Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ne gösterilen yoğun ilgi sebebiyle ilk olarak 25 olarak belirlenen kontenjan 50 kişiye çıkarılırken, eğitimler ile gelecek beş yıl içinde 5.000 kadına ulaşılması hedefleniyor.

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