Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta ortak projesini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta ortak projesini açıkladı
Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren bölgede faaliyetlerini sürdüren Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta, bölgedeki sosyal çalışmalarına bir yenisini daha imza attı.

Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, deprem felaketinin ilk anından itibaren, felaketten etkilenen tüm illerdeki vatandaşlarla birlikte olmak ve yaralarını hep birlikte sarmak amacıyla yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Onan, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoru; 3x3 İstanbul Kupası’nın ise ana sponsoru Türkiye Sigorta’nın büyük katkılarıyla yapılan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bu yeni sahanın, deprem bölgesinde basketbolun yaygınlaşması ve gençler arasında sporun teşvik edilmesi açısından büyük bir öneme sahip olmasını amaçladıklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; Depremin ilk gününden itibaren sahada, bölgedeki dağıtım kanallarının ve sigortalılarının yanında olduklarını söyledi.

Çakmak, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalanan protokolle deprem bölgesinde bulunan 4 ilde açık basketbol sahaları inşa edeceklerini ifade etti.

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DEPREM BÖLGESİNDE 6,5 MİLYAR TL HASAR ÖDEMESİ

Deprem bölgesinde 6,5 milyar TL hasar ödemesi yapan Türkiye Sigorta, hayat sigortası branşında ise 378.3 milyon TL ödedi. Şirket, bugüne kadar bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçeye imza atarken, bu rakam şirketin toplam poliçe üretiminin yüzde 13’üne karşılık geliyor. Depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere başlatılan “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası” kapsamında ise 2838 konuta, 70.7 milyon TL tutarında teminat sağlandı. Türkiye Sigorta ayrıca; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedeyi ağırlamaya devam ediyor.

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